Cristian Martínez marxa cedit a l'Inter d'Escaldes

L’internacional deixa el club després de set anys en dues etapes

L’FC Andorra va anunciar ahir la marxa de Cristian Martínez Kiki, que anirà cedit a l’Inter Club d’Escaldes de la lliga nacional. L’internacional absolut va formar-se al futbol base de l’entitat tricolor, i actualment era un dels capitans de l’equip després d’haver jugat durant set anys al primer equip repartits en dues etapes diferents.

Al club escaldenc Cristian Martínez es retrobarà amb companys com Marc Pujol, Emili Garcia o Rui Beja, que també van deixar l’FC Andorra aquest estiu per signar per l’Inter d’Escaldes.

Pel que fa al capítol de baixes, i segons ha pogut saber el Diari, un altre dels noms