L'FC Andorra fitxa Jilmar Torres per al lateral esquerre

Arribarà lliure després d’haver jugat tres temporades al Melilla

L’FC Andorra se segueix reforçant-se per afrontar la lliga de Segona Divisió B, i l’últim reforç, segons ha pogut saber el Diari és el lateral esquerre Jilmar Torres. Els tricolors estaven buscant una incorporació per aquesta posició, i finalment serà el defensa hispano-colombià, que arriba lliure després d’haver jugat les tres últimes temporades al Melilla, també a la categoria de bronze del futbol espanyol.

Torres va nèixer a Colòmbia, però porta des dels cinc anys a Espanya, i després d’iniciar la seva carrera al Martinenc de Barcelona, va fitxar per la UE Sant Andreu per seguir creixent al futbol base. Amb