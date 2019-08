Els tricolors han caigut per 2-0 contra l'Espanyol B amb dianes de Max Marcet i Moha de penal

Actualitzada 25/08/2019 a les 14:01

L'FC Andorra ha tornat 21 anys després a la Segona Divisió B i ho ha fet amb derrota per 2-0 contra l'Espanyol B a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els homes de Gabri han tingut un bon inici, especialment per les bandes amb Moussa Sidibé i Moha Keita, però a poc a poc, els locals s'han fet amb el domini i les millors ocasions, com una rematada al travesser de Soria al minut 20 de partit. Els tricolors han tornat a fer una passa endavant just abans del descans, però el partit ha arribat sense gols al descans.

A la represa, l'FC Andorra va tenir un parell d'aproximacions amb perill, però al minut deu Max Marcet va aprofitar una errada defensiva per internar-se dins de l'àrea i superar a Ratti en l'u contra u per situar l'1-0 al marcador. Gairebé sense temps per reaccionar, vuit minuts després, l'àrbitre va xiular-li un penal a Adrià Vilanova que Moha va acabar transformant en el 2-0. Amb el matx pràcticament sentenciat, els tricolors van anar a la recerca dels gols, i Tacón va tenir l'ocasió més clara amb un xut des de la frontal que va treure Adri López amb una gran aturada que va fer que el partit acabés amb el 2-0 pel conjunt local.

El pròxim partit per l'FC Andorra serà diumenge vinent a Prada de Moles contra el Badalona.