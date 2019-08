Roberts tira Cardelús, i sortirà penúltim a Silverstone

El britànic va tocar-lo per darrere a l’inici de la sessió de qualificació

Xavi Cardelús sortirà penúltim a la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya després que ahir li toqués acabar la qualificació abans d’hora. Just a la primera volta, el pilot nord-america el va envestir per darrere i va fer que anés per terra. Cardelús va intentar posar la moto en marxa, però no va poder i la va haver d’empènyer fins al box. Amb la KTM força malmesa, els mecànics no van poder arreglar-la del tot i només va tenir temps de fer una volta amb un crono de 2’20”035, lluny del registre de 2’08”764 que havia aconseguit durant