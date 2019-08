Unes 300 persones vetllaran pel dispositiu de l'etapa de La Vuelta

Hi haurà restriccions de circulació, i l'aplicació móbil de Mobilitat avisarà en temps real de l'obertura i tancament de les carreteres

22/08/2019

Marc Basco

La Vuelta a Espanya tornarà diumenge 1 de setembre al país amb una etapa íntegra amb sortida a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella i arribada als Cortals d'Encamp i, per això, unes 300 persones vetllaran pel dispositiu de mobilitat i seguretat. En total hi haurà 115 policies, 94 agents de circulació dels diferents comuns i uns 73 voluntaris, a més dels efectius de la Guàrdia Civil espanyola que segueixen la cursa.

Com és habitual, l'arribada de la ronda espanyola provocarà alteracions a la xarxa viària, i la primera carretera afectada serà la dels Cortals d'Encamp, que quedarà tancada des de les Pardines a partir de divendres 30 a les 20.00 hores, mentre que diumenge 1 es tallarà el trànsit a la rotonda del Funicamp des de les 8.00 hores. A més, entre les 14.00 i les 16.00 hores de diumenge es tallarà la CG2 entre Andorra la Vella i Encamp, i entre les 15.00 i les 17.00 la CG1 entre Andorra la Vella i Aixovall, així que es recomana que els desplaçaments que s'hagin de realitzar es facin abans de les 14.00 hores o a partir de les 18.00 hores. Una de les novetats d'enguany, tal com ha explicat el director de Mobilitat, Jaume Bonell, és que l'App de Mobilitat avisarà en temps real de l'obertura i tancament de les diferents carreteres.

El Funicamp és l'opció recomanada per accedir a la línia d'arribada als Cortals d'Encamp, ja que el giny serà gratuït durant tot el dia, i el comú encampadà posarà un servei de llançadores entre la plaça dels Arínsols i el Funicamp, ja que els aparcaments del voltant estaran reservats per l'organització de la prova.

El 'village' i les animacions del 'Parque Vuelta' estaran instal·lats a l'antiga estació d'autobusos i al Parc Central de la capital, d'una cursa que arrossega unes 3.000 persones, i que es podrà seguir en directe per televisió a 189 països.