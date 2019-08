Quino Colom jugarà el Mundial de la Xina amb la selecció espanyola

Actualitzada 22/08/2019 a les 07:10

Quino Colom disputarà el Mundial de Bàsquet de la Xina amb la selecció espanyola després de la convocatòria definitiva de l’equip que va anunciar ahir el seleccionador del país veí, Sergio Scariolo, que va descartar el base Jaime Fernàndez i el pivot Ilimane Diop. El base format al MoraBanc Andorra va ser un dels habituals i dels jugadors més destacats d’Espanya durant les finestres de qualificació per la Copa del Món, i finalment serà un dels 12 escollits per ser al Mundial.

Espanya s’enfrontarà a la primera fase del Mundial a Iran, Puerto Rico i Tunísia, i la llista la completen noms com Marc Gasol, els germans Willy i Juancho Hernangómez, Ricky Rubio, Sergi Llull o Pau Ribas.

#1 marta

(22/08/19 08:23)