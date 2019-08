L'FC Andorra fitxa l'extrem esquerre Moussa Sidibé

L’atacant malià prové del Llagostera i el club tricolor pagarà traspàs

L’FC Andorra va anunciar ahir el fitxatge de l’extrem esquerrà malià Moussa Sidibé, que havia jugat fins a la temporada passada al Llagostera, on va ser una de les peces clau perquè el conjunt gironí pogués aconseguir l’ascens a la Segona Divisió B. Sidibé tenia contracte en vigor amb els catalans, i això farà que els tricolors hagin de pagar traspàs per obtenir els seus serveis.

D’altra banda, el club segueix buscant més reforços de cara la temporada que està a punt d’arrencar, i des de la secretaria tècnica es continuen buscant un lateral esquerre i un migcentre per completar la