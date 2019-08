Cursa contrarellotge

Carles Riba serà el candidat de la llista opositora i treballa per reunir els cinc avals necessaris abans de demà a la tarda

La situació de la Federació Andorrana de Futbol enceta una setmana clau, ja que demà, a les 15.00 hores, acaba el termini per presentar candidatures de cara a les eleccions a la presidència de la FAF, que estan convocades per al proper 12 de setembre. Hi ha dues candidatures que optaran a dirigir l’ens federatiu: una de continuista amb l’exjugador Fèlix Álvarez com a presidenciable, i una altra que lidera Carles Riba, exseleccionador nacional i exentrenador de futbol sala.

Actualment té avantatge la llista continuista, que més enllà de Fèlix Álvarez, té com a home fort Alfonso Martín, que serà el