Paula Margarido s'estrena a Courchevel a l'ISU Junior Grand Prix

Actualitzada 21/08/2019 a les 07:02

La jove patinadora Paula Margarido s’estrenarà avui a la primera prova del circuit ISU Junior Grand Prix, que se celebrarà a la localitat francesa de Courchevel. Margarido farà 15 anys al novembre, i serà l’única representant del país en aquest torneig. A més, serà el seu debut en aquest circuit.

La competició començarà avui amb la disputa dels entrenaments oficials, demà serà el torn del programa curt, i divendres es farà el programa llarg. En aquesta prova hi haurà un total de 35 països representats, i s’hi reuniran les millors promeses del patinatge sobre gel mundial en categoria júnior tant masculí com femení. A més, també hi haurà una prova mixta per parelles.