L’equip blanc cimenta el seu triomf arran de l’expulsió de Modric

El Reial Madrid comença amb victòria a Balaídos Els jugadors del Reial Madrid celebren el gol de Kroos. efe

Actualitzada 18/08/2019 a les 07:25

Redacció Vigo

El Reial Madrid va començar la temporada amb una victòria sobre el Celta de Vigo (1-3). Benzema va fer el primer en una primera meitat que va acabar amb un gol anul·lat pel VAR al quadre gallec. A la represa, l'equip de Zidane va començar patint, però va mantenir la seva porta a zero gràcies a Courtois. Modric va ser expulsat en el 55 després que l'àrbitre consultés el vídeo i veiés una trepitjada per darrere a un rival. A partir d'aquí, i contra pronòstic, va millorar el Madrid i el golàs de Toni Kroos va donar molta tranquil·litat. En els últims minuts van marcar Lucas Vázquez i Losada per a la consolació del Celta. Gareth Bale va ser titular i un dels millors homes de l’equip blanc. Posteriorment, el mateix Zidane va tancar el capítol i qualsevol opció de sortida abans de la finalització del mercat assegurant que el gal·lès es quedava al Madrid.