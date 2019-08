Un trencament muscular deixarà Hazard sense jugar entre tres i quatre setmanes

Actualitzada 17/08/2019 a les 06:59

Redacció Madrid

Eden Hazard no jugarà el primer partit de Lliga. El belga pateix una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra i estarà entre tres i quatre setmanes de baixa, de manera que es perdrà el partit d'aquesta nit a Balaídos contra el Celta. "Arran de les proves realitzades després de l'entrenament al nostre jugador Eden Hazard pels Serveis Mèdics del Reial Madrid se li ha diagnosticat una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra. Pendent d'evolució", explicava l'informe mèdic emès pel club.

Hazard és el gran fitxatge del Reial Madrid aquesta temporada i era, sens dubte, l'únic dels reforços que tenia el lloc assegurat en l'onze inicial de Zidane. Ara, el tècnic francès ha hagut de convocar James i Bale per a aquest partit de la primera jornada. A principi d'estiu ningú apostava per això però, finalment, les circumstàncies han portat Zidane a convocar el gal·lès i el colombià. I qui sap si potser donar-los minuts.

El tècnic ja va avisar a la roda de premsa prèvia a l’enfrontament davant del Celta que "James es troba en forma i amb Bale també hi comptaré”. Ara, sense Hazard, l’entrenador blanc haurà de rumiar si segueix amb el 3-5-2, tornar al clàssic 4-4-2 o esprémer les opcions del 4-3-3.