Fernando Marqués ja no s'exercita amb l'FC Andorra i el filial comença a treballar

Fernando Marqués ja ha deixat d’exercitar-se amb l’FC Andorra. L’extrem madileny, de 34 anys i que es trobava sense equip, ha estat uns dies treballant amb el grup però no ha acabat de convèncer. A més, des del club tampoc es considerava que estigués a prova i, tot i disputar uns minuts dimecres en l’amistós a Tàrrega, finalment s’ha decidit que Marqués ja no continués entrenant-se. El jugador, d’aquesta manera, ha tornat a Madrid i no descarta provar en algun altre equip de la seva zona.

D’altra banda, Dani Pichín, futbolista de la Ponferradina que mantenia converses avançades amb l’FC Andorra,