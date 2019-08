L'Europeu júnior de petits estats entra en escena al Parc Central

Andorra, amb dos equips femenins i un de masculí, vol oferir una bona imatge i examinar el seu nivell

L’Europeu júnior de petits estats de vòlei platja arriba per primera vegada al Principat. Avui i demà, el Parc Central i la nova pista d’Ordino seran els escenaris del torneig, en el qual participen 14 equips, entre els quals tres parelles andorranes. En categoria femenina, els binomis formats per Laia García i Jennifer Trastoy i Andrea da Silva i Patrícia Mas es veuran les cares amb parelles de Luxemburg, Catalunya i la Gomera. El seleccionar, Geni da Silva, ha volgut fer dos equips compensats pensant a fer un bon campionat. En nois, Andorra presenta la parella formada per Gerard Verdú