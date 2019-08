L'Athletic-Barça puja el teló de la temporada sense Messi

Actualitzada 16/08/2019 a les 06:50

Redacció Barcelona

“No arriscarem i menys amb Messi.” El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, va ser prou contundent quan va explicar el motiu de l’absència de l’argentí en la primera convocatòria de la temporada. El Barça puja el teló del curs amb la visita aquesta nit a San Mamés (21.00 h) per enfrontar-se a l’Athletic en la jornada inaugural de La Liga. I ho farà sense Messi, que encara no es troba totalment recuperat de la lesió que va patir al soli de la cama dreta. “Encara no ha entrenat amb l’equip. Esperarem, però segueix un procés de recuperació força bo”, va explicar l’entrenador blaugrana.

Valverde, a més, va haver de gestionar preguntes sobre Neymar. “Estic molt content amb la plantilla que tinc. No vull parlar de jugadors que no són aquí”, i va reconèixer que era “un inconvenient” el fet de començar la lliga quan encara no està tancat el mercat. D’altra banda, al tècnic li sembla “increïble aquesta guerra dels horaris. Que la Lliga i l’RFEF estiguin ficats en aquest embolic i que no s’hagi solucionat després de tant de temps crec que deixa el campionat tocat”.