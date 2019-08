L'FC Andorra perd als penals el XXII Trofeu ciutat de Tàrrega

Actualitzada 15/08/2019 a les 07:04

L’FC Andorra va perdre la 22a edició del Trofeu ciutat de Tàr­rega després de caure als penals davant el conjunt targarí, que milita a primera catalana al Municipal Joan Capdevila. El partit va acabar amb empat (1-1) i els catalans es van mostrar més encertats des del punt de penal. Goujón va fer el gol i va avançar l’equip andorrà en un matx accidentat, ja que els tricolors van acabar amb només 9 homes per les expulsions del central del B David Cortez i de Bover per protestar. Gabri i Jorquera van donar minuts als homes menys habituals. Diego Huesca va ocupar la porteria a l’inici i van tenir la seva oportunitat els nouvinguts Bañuz, el lateral Loureiro i Pachón, així com Fernando Marqués, que, tal com vam avançar al Diari diumenge, es troba exercitant-se aquests dies amb l’equip.