Miguel Loureiro, el setè

El club tricolor anuncia el fitxatge del lateral dret procedent del Còrdova i oficialitza l’arribada del porter Miguel Bañuz

Miguel Loureiro, futbolista procedent del Còrdova, és el setè fitxatge de l’FC Andorra per a la propera temporada. El club va anunciar ahir la seva arribada, així com l’oficialitat de la contractació del porter Miguel Bañuz, reforç avançat pel Diari. Loureiro, lateral dret gallec de 22 anys, ha disputat 33 partits a segona A en les dues darreres temporades a les files del quadre cordovès i també té experiència a segona B amb el Pontevedra, on va arribar a disputar una fase d’ascens. Arriba per reforçar la banda dreta que, actualment, ocupen Oriol Dot i Cristian Martínez Kiki.

Loureiro ja va