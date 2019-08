El MoraBanc Andorra tanca la plantilla amb Bandja Sy

El club va oficialitzar l’arribada de l’aler pivot francès per una temporada i Solana subratlla la polivalència del jugador

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir al vespre el fitxatge de l’aler pivot francès Bandja Sy per una temporada. El jugador, de 28 anys i 2,05 m, arriba provinent del Partizan de Belgrad de la Lliga Adriàtica, i tanca unes xifres mitjanes de 9,7 punts i 5,8 rebots.

Sy ha realitzat quasi tota la seva carrera a equips de França com el Pau-Orthez, el Nancy o l’ASVEL Villeurbanne. Desprès de fer el pas a Grècia amb l’AEK Atenas fitxa per l’equip serbi del Partizan de Belgrad. Sy, que també compta amb minuts a l’EuroCup, aportarà experiència i espectacle per la seva