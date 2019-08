Miquel Gelabert s'endú els 2 Dies de Trial d'Arinsal, amb gairebé 400 participants

Actualitzada 06/08/2019 a les 06:49

Miquel Gelabert va adjudicar-se els 2 Dies de Trial d’Arinsal en la categoria vermella (la més important), en una prova que va comptar amb gairebé 400 pilots inscrits.

Gelabert, que disputa tant el Mundial indoor com el Campionat del Món a l’aire lliure, va imposar-se després d’acabar amb només quatre punts de penalització pels 20 de Daniel Gibert, que va acabar segon. També va disputar la prova un altre mundialista, Jaime Busto, que es va acabar retirant. Pel que fa als pilots de casa, Jordi Lestang i Oriol Pi, 14è i 15è, respectivament, van ser els millors dintre d’aquesta categoria.

A la competició groga, la victòria va ser per a Juan Coll, seguit per Vicente Oliver i Alberto Selma. Entre els verds el millor va ser Francesc Planells, amb Hugo Barrera i Julio Abellan, i en blaus es va endur el triomf Miguel Jiménez, seguit al podi per Claudi Obrador i Carles Casas.