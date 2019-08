Andorra lluitarà pel bronze en perdre davant Armènia

L’equip de Cristina Andrés es disputarà la medalla amb Geòrgia

La selecció andorrana femenina de bàsquet, jugarà per la medalla de bronze, al campionat d’Europa C sub-18, que s’està disputant al Principat. El rival de les del Principat serà Geòrgia, en un duel que arrencarà a les 12.15 hores al Poliesportiu.

Les noies que dirigeix Cristina Andrés tenien la difícil missió d’eliminar Armènia, una de les favorites per acabar campiona i ahir a la tarda, tot i caure, van donar la cara. “Ho han lluitat i diu molt de nosaltres, demà [per avui], sortirem a guanyar el bronze, el guanyarem”, destacava la seleccionadora. En un partit que es va moure amb