La Purito es planteja arribar als 3.000 inscrits el 2020

La marxa cicloturista ha tancat enguany les inscripcions als 2.700 participants amb 1.000 persones en llista d'espera

Actualitzada 01/08/2019 a les 12:45

Redacció Andorra la Vella

La Purito Andorra ja està escalfant motors de cara a la cinquena edició, que se celebrarà per les carreteres del Principat aquest diumenge. El màxim artífex de la prova, Joaquim Rodríguez, i el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, han estat aquest matí a l'escultura dedicada al resident situada al Coll de la Gallina per donar els últims detalls de la marxa patrocinada per Andbank. El 'Purito' ha explicat que de cara a l'any vinent es plantejaran ampliar les places fins als 3.000 inscrits, donat que enguany les van haver de tancar als 2.700 amb 1.000 persones en llista d'espera.

Entre aquests 2.700 participants no faltaran les cares il·lustres com és habitual cada any. En aquesta edició l'homenatjat és Perico Delgado, però també hi haurà més llegendes del ciclisme, com Joseba Beloki i Àngel Edo, o esportistes d'elit com el resident Toni Bou i Pau Capell, entre molts altres.

Els tres recorreguts arrencaran a Sant Julià i tindran com a punt d'arribada els Cortals d'Encamp, com és habitual. Aquest darrer tram estarà tancat a la circulació i per accedir a la zona de la meta s'habilitarà el Funicamp.