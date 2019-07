Bandja Sy, a punt

El francès serà jugador del MoraBanc Andorra un cop es resolguin els darrers serrells per tancar el fitxatge

En un estiu que el mercat ACB s'ha mogut com feia temps que no ho feia, el MoraBanc Andorra no s'ha quedat enrere i ben aviat arribarà al Principat una nova incorporació: Bandja Sy.

El jugador francès, també amb nacionalitat de Mali, fa dies que tenia sobre la taula l'oferta de l’entitat tricolor i ja ha decidit acceptar-la. Per acabar de tancar la seva incorporació, només falta polir algun detall, però és un fet que defensarà els colors del club el curs vinent.

Sy és un quatre que pot ocupar la posició de tres i la característica que el defineix principalment és