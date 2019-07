Òscar Cabanas es proclama vencedor d'Andorra

Actualitzada 29/07/2019 a les 07:13

Òscar Cabanas es va convertir, dissabte, en campió d’Andorra de contrarellotge. El del Principat va ser el més ràpid en l’etapa cronometrada que es va fer al Túnel Dos Valires i que s’emmarcava dins la Challenge Ordino Anyós Park.

L’etapa va ser renyida, ja que Cabanas només va aturar el cronòmetre dinou segons abans que el segon classificat, el català Guillem Suriñach. El tercer calaix del podi va ser per a Ezequiel García, ciclista argentí. El trio format per aquests corredors també es va apuntar la victòria per equips, una modalitat que era nova d’aquesta temporada.

Maria Jesús Martínez va ser l’andorrana més ràpida en noies i va acabar tercera de la classificació general femenina.