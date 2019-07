L'FC Andorra de Piqué ascendeix a Segona B

La Federació Espanyola atorga al club del defensa del Barça la plaça que deixava el Reus

Gerard Piqué Gerard Piqué el dia que va presentar l'esponsor del FCA Fernando Galindo

Actualitzada 29/07/2019 a les 16:00

Redacció Andorra la Vella

L'FC Andorra de Gerard Piqué jugarà a partir de setembre a Segona B en atorgar-li la Federació Espanyola de Futbol la plaça que ha deixat lliure el Reus "en constatar que és l'equip que compleix els requisits establerts i l'ordre de preferència fixat en la normativa", segons ha fet públic l'entitat espanyola en un comunicat a la pàgina web. La Federació explica que el lloc li correspont al club andorrà perquè juga en el mateix grup català de l'equip que ha perdut la categoria. L'ascens des de Tercera División es concreta després d'abonar Piqué 452.022 euros per cobrir la vacant del club que no havia pogut cobrir el deute que tenia pendent.

L'Andorra de Piqué ha aconseguit la plaça per la que també lluitaven el Zamora i l'Inter City.