Egan Bernal brinda com a campió del Tour de França

Va guanyar el bronze a la Copa del Món de Vallnord l’any 2015

Actualitzada 29/07/2019 a les 07:11

Redacció Andorra la Vella

Egan Bernal es va proclamar oficialment campió del Tour de França ahir al vespre. El resident va fer el tradicional brindis durant l’última etapa. De fet, va ser ell mateix que va protagonitzar una de les anècdotes de la jornada, quan va haver de canviar de bicicleta per culpa d’una avaria que va patir quan va arrencar l’etapa. Malgrat aquest petit contratemps, es va poder enganxar al gran grup amb facilitat poc després de fer el canvi.

La història de Bernal amb Andorra va començar fa quatre anys, quan curiosament competia amb BTT i ja aleshores va deixar clar que seria una estrella mundial de les dues rodes. Fa quatre anys competia en la Copa del Món de BTT que es disputa al Principat i va finalitzar en una gran tercera posició en categoria juvenil. El resultat li va arribar quan feia poc que havia sortit d’una dura recuperació per una fractura de clavícula. Ara és un dels ciclistes residents al país.

L’últim dia de la ronda francesa va arrencar a la localitat de Rambouillet i va acabar, com és tradició, als Camps Elisis de París. Els corredors van haver de fer front a dos ports de categoria quatre abans del tram plàcid.