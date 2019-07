Shurna, al Gran Canària

L’aler-pivot ha acceptat l’oferta del club insular, tot i que el MoraBanc volia que seguís, però el jugador ha preferit canviar d’aires

John Shurna no continuarà defensant els colors del MoraBanc Andorra, ja que, segons ha pogut saber el Diari, ha acceptat l’oferta que li havia fet l’Herbalife Gran Canària. D’aquesta manera, l’aler-pivot es desvincularà definitivament de l’entitat tricolor, tot i que el club li havia fet una proposta de renovació per una temporada, que no ha interessat al jugador.

Shurna va començar la temporada passada sent una garantia en els esquemes ofensius d’Ibon Navarro i, de fet, va allargar la seva fiabilitat fins ben entrat el curs, però una sèrie de partits més fluixos cap al final de curs van fer baixar