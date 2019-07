L’FC Andorra formalitza el requisit econòmic per aconseguir la plaça de Segona B vacant, que la federació adjudicarà dilluns

El Futbol Club Andorra és molt a prop de convertir-se en equip de Segona divisió B, adquirint la plaça que va deixar vacant el Reus al descendir administrativament. De fet, l’entitat que presideix Gerard Piqué ja hauria fet efectiu l’aval per garantir el pagament dels 452.022 euros que val aquesta plaça. El termini per fer-lo acaba avui a les dotze de la nit i la federació espanyola ha de comunicar la decisió final aquest dilluns vinent.

Des del club, oficialment, opten pel silenci. Jaume Nogués va ser taxatiu a l’hora de parlar-ne: “No hi ha res confirmat i no farem declaracions.”

