Vitali podria abandonar el MoraBanc rumb a Itàlia

Encara li queda un any més de contracte i el club rebria un traspàs

Michele Vitali podria acabar abans d’hora la seva etapa com a jugador del MoraBanc Andorra i fer les maletes cap a casa per jugar les dues properes temporades al Dinamo Sassari italià, ja que segons informa el rotatiu transalpí L’Unione Sarda, el club i l’escorta tenen un acord.

Fonts properes a l’entitat tricolor admeten que Vitali té una oferta d’Itàlia, i remarquen que l’escorta té contracte en vigor amb el MoraBanc Andorra (va arribar l’estiu passat i va signar fins al 2020). La voluntat del club és que segueixi al Principat, però no es descarta que pugui acabar sortint, això sí,

