Llobera busca guanyar velocitat i experiència a la Baja Aragón

Actualitzada 23/07/2019 a les 07:27

Margot Llobera disputarà, a partir de dijous, la Baja Aragón. L’andorrana afronta la prova amb l’objectiu de seguir guanyant velocitat i experiència, de cara a arribar en les millors condicions al Dakar 2020. “L’ any passat ja hi vaig poder participar i va ser un somni fet realitat. Aquest any hi vaig amb l’objectiu de guanyar experiència i velocitat”, comenta. Llobera afegeix que “hem fet molt bons entrenaments els dies previs i hi arribem molt ben preprarats”.

La Baja Aragón d’enguany obrirà foc dijous, amb les verificacions, mentre que divendres es disputaran estapes especials al llarg de 250 quilòmetres i dissabte, els dos últims trams, de 86 i 164, respectivament.

Fins a 48 participants pendran la sortida del raid, cinc de les quals competiran en categoria femenina. Margot Llobera va quallar una excel·lent actuació l’any passat, en enfilar-se al segon calaix del podi júnior i ser primera en la categoria Open Féminas.