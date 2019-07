Clevin Hannah ja és jugador del MoraBanc Andorra

L'Herbalife Gran Canària no iguala l'oferta del conjunt del Principat i el base jugarà de tricolor les tres properes temporades

Actualitzada 23/07/2019 a les 18:17

L'ACB ha anunciat aquest matí que l'Herbalife Gran Canària, tal i com es preveia, ha decidit no igualar l'oferta que el MoraBanc Andorra havia fet a Clevin Hannah al dret de tempteig. Per tant, el base passarà a ser jugar de tricolor les tres properes temporades, segons estipulava en l'oferta presentada pel conjunt del Principat. L'entitat canària ha escrit un missatge d'agraïment a les xarxes socials dirigit a Hannah i li ha desitjat sort al MoraBanc.

El nord-americà té experiència a la Lliga Endesa, en la qual ha disputat 126 partits amb quatre conjunts diferents. Abans de fitxar l'estiu passat per l'Herbalife, va ser jugador del Joventut, el Bilbao Basket i l'UCAM Múrcia, en el qual va coincidir amb Ibon Navarro i va arribar a ser jugador del mes de gener en la temporada 2017-2018. En tot aquest temps, Hannah ha assolit unes mitjanes d'11,7 punts, 3,6 assistències i 11,5 crèdits de valoració per partit.

D'altra banda, el MoraBanc ha anunciat la cessió d'Hugo Schneider per una temporada a l'Iraurgi SB, equip basc de la LEB Plata.

#1 Rosa

(23/07/19 17:11)