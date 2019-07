Jornada rodona per Mònica Doria al Mundial júnior i sub-23 de Cracòvia

Mònica Doria va classificar-se ahir per a les semifinals, tant en canoa com en caiac, al Mundial júnior i sub-23 que s’està celebrant aquests dies a Cracòvia. Per la seva banda, Laura Pellicer també va aconseguir passar de ronda, però només en la modalitat de caiac. Les dues competidores van iniciar la participació al Campionat del Món en categoria sub-23 amb les eliminatòries de caiac, on Mònica Doria va classificar-se directament per les semifinals després de ser vuitena. Laura Pellicer no va aconseguir el passi directe, però també serà a les semis després de ser sisena a la repesca. Pel