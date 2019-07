El MoraBanc fa una oferta de tres anys a Clevin Hannah

L’Herbalife Gran Canària té fins dimarts a la mitjanit per igualar-la

El MoraBanc Andorra va presentar ahir una oferta qualificada de tres temporades per aconseguir els serveis de Clevin Hannah. El base nord-americà era la màxima prioritat de Francesc Solana per formar la parella de bases amb Jeremy Senglin, i l’entitat tricolor va acabar fent ahir la proposta a l’ACB.

Hannah va jugar la temporada passada a l’Herbalife Gran Canària, i el conjunt de les illes va decidir incloure’l al dret de tempteig. És per això que ara l’equip de l’arxipèlag té fins dimarts vinent a les 23.59 hores per igualar l’oferta que el MoraBanc Andorra va presentar al nord-americà.

El curs passat