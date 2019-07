L’equip andorrà va perdre ahir contra Irlanda 3-0 a la segona jornada del grup 4 europeu de la Copa Davis. Sense Jesús Muro lesionat, Èric Cervós va obrir l’eliminatòria contra Simon Carr, que va vèncer per 6-2 i 6-0. El segon duel individual el va disputar Ricardo Rodeiro, que va caure per 6-3 i 6-0 contra Peter Bothwell, mentre que els tricolors també van ser derrotats al duel de dobles. Julian Bradley i Peter Bothwell van superar a Èric Cervós i Guillermo Jáuregui per 6-2 i 6-23