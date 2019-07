El 37è Open Internacional tindrà uns 150 participants

Hi haurà jugadors de 24 nacionalitats i hi haurà 15 Grans Mestres

La 37a edició de l’Open Internacional d’Escacs d’Andorrà, que es farà entre el 27 de juliol i el 4 d’agost, comptarà amb uns 150 participants. A hores d’ara hi ha 146 inscrits, i s’espera arribar als 150, límit que s’ha fixat des de l’organització per l’espai que té la sala on es realitzarà el torneig, a l’Hotel Panorama d’Escaldes.

Però més enllà de la quantitat, el director tècnic de la federació, Òscar de la Riva, va destacar la qualitat d’aquesta edició, ja que hi haurà un total de 15 Grans Mestres i 15 Mestres Internacionals. En aquest sentit, De la Riva