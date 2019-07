Victòria de Plaus i podis per a De la Casa i Montellà a Alp

La sort no va acompanyar el jove Raül Ferré i no va poder puntuar

Ramon Plaus es va imposar en la novena Pujada d’Alp, disputada aquest cap de setmana i vàlida per als Campionats d’Espanya (CEM) i Catalunya (CCM) de l’especialitat. Plaus va ser molt regular i en la primera pujada vàlida per a la carrera ja va ser el més ràpid dels pilots que disputen el CCM. Per part seva, Edgar Montellà va completar un excel·lent cap de setmana a Alp. Es va situar de manera regular en el top-5 del CEM i al darrere de Plaus en el català. A Raül Ferré no el va acompanyar gens la sort. El jove pilot