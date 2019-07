Més Moussa

El MoraBanc oficialitza l’ampliació de contracte de Diagne i el senegalès es vincula fins al 2021 amb el club tricolor

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir oficialment la continuïtat més desitjada i esperada. Moussa Diagne ha ampliat una temporada més el seu contracte amb el club i, per tant, es vincula a l’entitat fins al 2021 tot i que es manté la seva clàusula de sortida. El pivot senegalès, que complirà el seu tercer curs a les files del quadre tricolor, ha desfullat la margarida després de moltes incògnites i molts maldecaps. Cants de sirena provinents de Màlaga -Unicaja- o Gran Canària no han acabat per conquerir el ‘21’, que sembla tenir un lligam amb el país que va molt