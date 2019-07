Grup benèvol per al MoraBanc Andorra a l'Eurocup i retrobament amb Ennis

L'equip andorrà jugarà amb l'AS Mònaco, de l'exjugador tricolor, el Ratiopharm Ulm, el Promitheas Patras de Grècia, el Maccabi Rishon d'Israel i la Virtus de Bolònia

Actualitzada 12/07/2019 a les 16:45

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ja coneix els seus rivals per a la propera edició de l'Eurocup. El sorteig, que s'ha celebrat aquest migdia a Barcelona, ha enquadrat l'equip tricolor al grup A juntament amb dos vells coneguts, l'AS Mònaco -nou equip de Dylan Ennis- i el Ratiopharm Ulm que ja van ser rivals en l'edició passada, el Promitheas Patras de Grècia, el Maccabi Rishon d'Israel i la Virtus de Bolònia italiana.

La sort ha acompanyat relativament el MoraBanc tenint en compte els equips que hi ha en la competició. Els quatre primers de cada grup es classifiquen per al top-16 i els andorrans volen, com a mínim, repetir l'excel·lent actuació del curs passat que els va deixar a les portes de la final.