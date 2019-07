Mònica Doria queda fora de la final en la modalitat de caiac

La palista andorrana va fer el 12è millor registre a la baixada de les semifinals.

Mònica Doria no va poder assolir ahir la classificació per la final de caiac de l’Europeu júnior i sub-23 que s’està realitzant a Liptovsky Mikula (Eslovàquia), després d’aconseguir el 12è millor temps a les semifinals disputades ahir al matí. Tot i que el caiac no és, ni molt menys, l’especialitat de Doria, la palista del Principat havia aconseguit el setè millor temps a les rondes eliminatòries, fet que li donava opcions d’avançar a la gran final.

Les deu millors palistes de les semis accedien a la final, i Doria va acabar 12a amb un registre de 109”69, mentre que el tall