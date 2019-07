Javi Martos, central del Charleroi, primer fitxatge de l'FC Andorra

El futbolista, format al futbol base del Barça, ha fet gairebé tota la seva carrera fora d’Espanya

Javi Martos, defensa central procedent del Charleroi de la Jupiler League belga, primera divisió, serà el primer fitxatge de l’FC Andorra per a la temporada 2019-20. El futbolista, de 35 anys i natural del Prat de Llobregat, arriba al club tricolor per aportar la seva experiència i jerarquia a l’eix de la defensa. Format al futbol base de l’FC Barcelona, Martos ha fet gairebé tota la seva carrera professional fora d’Espanya, amb experiència a Bulgària -CSKA Sofia-, Grècia -Iraklis- i, fins ara, Bèlgica, on ha militat vuit temporades al Charleroi. De fet deixa l’equip belga havent jugat 304 partits i