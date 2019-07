Rafa Nadal supera Kyrgios en un partit ple de tensió

Actualitzada 05/07/2019 a les 07:13

Redacció Londres

Rafa Nadal va suar de valent per superar Nick Kyrgios. L’espanyol va guanyar ahir el tennista australià per 3 sets a 1 (6-3, 3-6, 7-6 i 7-6) i accedeix a la tercera ronda de Wimbledon, on s’enfrontarà a Tsonga. L’espanyol va sortir amb decisió i es va anotar la primera mànega per 6 a 3. Rafa Nadal va aguantar amb molt de treball un immens Kyrgios, excel·lent en el servei i amb dos tie breaks superats va vèncer a la gespa de l’All England Club. Kyrgios va ser de nou polèmic i agitador. Es va queixar al jutge que Nadal perdia temps en la sacada, fet que li va acabar costant un warning, i més endavant va llançar una pilota al cos al balear.