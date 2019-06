Gerard Figueras, secretari general de l’esport de la Generalitat, va assegurar en declaracions a mitjans espanyols, que compten amb el país per al 2030

La candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d’Hivern de l’any 2030 continua mirant cap al Principat i cada vegada ho fa amb més força. En declaracions a diversos mitjans espanyols, el secretari general de l’esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, reconeixia que compten amb Andorra per realitzar-hi proves que no es puguin dur a terme en territori català per manca d’instal·lacions capacitades per acollir-les.

En aquest sentit és evident que l’esquí i els esports de neu són el centre d’aquesta iniciativa i més, després de l’èxit que va demostrar el país en les finals de la Copa del Món