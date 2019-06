Toni Lima s'incorpora a l'Alabès com a cap de l'àrea internacional de la secretaria tècnica

L’ex-jugador internacional Toni Lima serà el nou cap de l’àrea internacional de la secretaria tècnica de l’Alabès, tal com va informar ahir el conjunt basc en un comunicat. Aquesta no serà la primera experiència del gran dels germans Lima a Vitòria, ja que l’any 2005 va formar part de la secretaria tècnica del conjunt blanc-i-blau.

Més enllà de la seva carrera dintre del camp a la selecció (on va jugar 64 partits) i a diversos clubs, Lima va fer el salt als despatxos precisament a l’Alabès el 2005. Després va ser secretari tècnic de l’Eivissa o el Puertollano i el 2011