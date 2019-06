La UE Sant Julià obté una victòria agònica (3-2)

Una diana de Pedro Muñoz al minut 93 va certificar la remuntada contra l’Europa FC gibraltareny

La UE Sant Julià va començar l’aventura europea amb victòria després de superar l’Europa FC de Gibraltar per 3 a 2 en un partit boig en què els visitants es van avançar en dues ocasions, i que els lauredians van acabar remuntant amb una diana al minut 93.

No van començar gens de cara les coses per als d’Emiliano González, que al minut tres ja veien com els visitants s’avançaven al marcador. Olmo González va provar un xut a la sortida d’un córner i Adrián Gallardo va aprofitar la pilota morta que va quedar dintre l’àrea per fer el 0 a