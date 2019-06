Amalia Vinyes cau del primer lloc per primera vegada

Actualitzada 26/06/2019 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

Amalia Vinyes va caure del calaix més alt del podi per primera vegada aquesta temporada al Campionat d'Espanya de resistència. En les dues primeres cites, disputades a Navarra i l’Aragó, l’andorrana havia estat primera i, en aquesta tercera, que va tenir lloc al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana, va acabar vuitena en la primera cursa i sisena en la segona. Vinyes competeix en la categoria TCR.

Un cop completada la participació, l’andorrana va explicar que “la bona notícia és que almenys hem aconseguit obtenir algun punt per al campionat. No sempre es pot estar en el més alt del podi”.