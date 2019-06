El MoraBanc Andorra sabrà dijous vinent si disputarà competició europea

El MoraBanc Andorra sabrà el dijous 27 de juny si finalment participarà l’any vinent a competició europea. L’entitat que presideix Gorka Aixàs va renunciar a disputar la Champions League de la FIBA, amb l’objectiu de ser per tercera temporada consecutiva a l’Eurocup.

El dia 27 hi ha prevista una reunió de l’ECA (Euroleague Commercial Assets), l’empresa formada pels clubs fixos de l’Eurolliga, i que és l’encarregada d’organitzar tant l’Eurolliga com l’Eurocup. En aquesta trobada s’acabaran d’establir els participants de la propera temporada a totes dues competicions un cop s’atorguin les invitacions corresponents.

A la Lliga ACB li corresponen tres places d’Eurocup, i