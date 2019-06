El conseller haurà de renunciar al càrrec de seleccionador sub-21

S’ha fet bo el pronòstic i el que semblava favorit per convertir-se en el nou secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, ha acceptat el càrrrec. El cap de Govern, Xavier Espot, va fer l’oferiment al conseller demòcrata i, després de prendre’s un temps prudencial per respondre, Ruiz ha respòs afirmativament. L’encara conseller taronja és el seleccionador sub-21 de futbol, càrrec al qual haurà de renunciar, evidentment, per incompatibilitat. Així, Justo Ruiz, serà el nou secretari d’Estat d’Esports, un càrrec que en l’anterior legislatura ocupava Jordi Beal. Aquesta setmana Sílvia Riva va jurar el càrrec de ministra de Cultura i Esports i,