La federació celebrarà l'assemblea l'1 de juliol

Serà la primera després de l’esclat de l’‘operació Cautxú’, que va provocar la dimissió del president, Víctor Santos

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va convocar ahir l’assemblea general ordinària de l’ens per a l’1 de juliol vinent a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, a partir de les 20.00 hores en primera convocatòria i de les 20.30 hores en segona. Aquesta assemblea serà la primera després de l’esclat de l’operació Cautxú a principi de maig, que va acabar amb la dimissió del president, Víctor Santos, i amb presó provisional per al secretari general i per al tresorer de la federació, Tomàs Gea i José García, respectivament.

La junta directiva està, des de la dimissió de Santos, comandada pels vicepresidents