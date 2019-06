La cinquena edició de la competició tindrà un recorregut pràcticament idèntic al de les anteriors edicions i es farà el 4 d'agost

La Purito tindrà com a convidat especial a 'Perico' Delgado Tots els assistents a la presentació de la cinquena edició de La Purito Carles Fàbregas

Actualitzada 19/06/2019 a les 17:50

Redacció Andorra la Vella

La cinquena edició de La Purito s'ha presentat aquest dimecres al matí a la seu d'Andbank, on el ciclista i impulsor de l'esdeveniment, Joaquim 'Purito' Rodríguez, ha anunciat que per aquesta edició, el guanyador del Tour de França al 1988, Pedro 'Perico' Delgado, assistirà a la competició. Rodríguez ha comentat que aquesta serà una visita "molt especial" per a ell per tots els moments que han compartit i per la gran trajectòria de Delgado. La presentació de la cursa ha estat ha càrrec del responsable d'Occisport, Pepe Cuevas, la directora general adjunta d'Andbank, Anna Olsina, el sotsdirector general d'Andbank, Josep Maria Cabanes, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku i el 'Purito' Rodríguez, que ha explicat que el recorregut de la curs serà pràcticament idèntic al dels anys anteriors, amb les proves de 28, 80 i 145 quilòmetres. Fins al moment hi ha 2.400 inscrits, tot i que s'espera que s'arribi als 2.700, el número màxim que han fixat per motius de seguretat.