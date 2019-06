Llovera finalitza en catorzè lloc tot i fer una molt bona carrera al gran premi de Noruega

Albert Llovera va acabar la primera jornada del gran premi de Noruega en catorzena posició, tot i protagonitzar una molt bona carrera a la Q2, on va fer una molt bona sortida i un temps notable. El pilot andorrà competeix en el mundial de ral·li cross i ahir es va iniciar la quarta prova del campionat.

A Hell, el del Principat es va quedar a prop del top 12, però no hi va poder accedir al no sumar els punts necessaris. A la primera mànega, Llovera en va obtenir 32 i a la segona, 30. El tall el va marcar el