Andorra pot ser campiona d'Europa després d'un primer dia de competició excel·lent

Andorra lluitarà per ser campiona a l’Europeu de rugbi a 7, que es disputa a Zagreb. Les noies que dirigeix Marc Abelló van protagonitzar un primer dia de competició excel·lent ahir i es van imposar de manera clara a tots els rivals del grup, per acabar com a primeres classificades de la fase que marcava quins equips buscarien aixecar la Cup -trofeu que acredita el campió- avui.

Les tricolors van vèncer per 0 a 41 Bulgària, en el primer dels tres duels d’ahir; per 5 a 17 Croàcia en el segon i per 29 a 5 Luxemburg en el que les