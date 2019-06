5.000 espartans

La quarta edició de l’Spartan Race del cap de setmana superarà les xifres de participació d’anys anteriors

L’Spartan Race aterra el cap de setmana al país per quart any consecutiu i ho farà amb un rècord de participació, ja que enguany hi haurà 5.000 inscrits que posaran a prova el seu físic en alguna de les cinc modalitats de cursa d’obstacles que es faran al llarg del cap de setmana a Grau Roig. La prova va arribar el 2016 al país amb poc més de 2.000 participants i any rere any ha anat creixent.

Durant l’acte de presentació de l’edició d’enguany, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va manifestar que “ja són quatre anys apostant per aquesta prova